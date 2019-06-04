Американский ответ российской «Армате» заметили на учениях в Румынии

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Танк «Абрамс», оснащенный нестандартным оборудованием, напоминает проект SEP V3.

Американские бронетанковые войска достаточно консервативны. С 1981 года основным танком на их вооружении является M1 «Абрамс», который регулярно модернизируют и доводят до современного уровня. Потенциал модернизации машины почти исчерпан, и, не смотря на обилие рекламы и хвалебных роликов, порою даже откровенно лживых – к примеру в американском документальном фильме «Танк «Абрамс» - Мегазаводы» утверждается, что это первый серийный танк с газотурбинной двигательной установкой, хотя первым танком с таким двигателем был шведский STRV-103, а первым танком с основной газотурбинной силовой установкой был советский Т-80. Сейчас даже самым прожженным американским патриотам становится понятно – опора наземных сил США устарела. С 1993 года танки лишь модернизируется, новые машины не выпускаются вовсе.

Фотография с учений в Румынии

Очередной такой модернизацией должна стать версия SEP V3. Официально на данный момент в серию версия не пошла, она все ещё проходит испытания, однако, на учениях в Румынии засветился танк, на бортах башни которого установлены модули, напоминающие активную защиту «Трофи», которая является чуть ли не главным элементом будущей модернизации. Активная защита сбивает ракеты и в некоторых моделях – снаряды, летящие в танк. Американцы не очень преуспели в собственных разработках, поэтому для новейшей модернизации своего танка заказали активную защиту у Израиля, который имеет богатый опыт боевого применения подобных систем.

Активная защита является чуть ли не последним способом увеличить защищенность машины – делать броню ещё толще как в других модернизациях уже невозможно – танк и так весит больше 61 тонны, повышение веса приведет к тому, что машина начнет просто увязать в грунте.

Фотографии прототипа SEP V3

Работы над SEP V3 были ускорены после появления на вооружении российской армии танка «Армата» - и, судя по всему, ускорены максимально – если фотография не врет, американцы уже занимаются производством новейшей модернизации с надеждой наполнить войска новой техникой. Но, учитывая что огневые возможности танка не изменятся, – это лишь полумера. США необходимо начать производство принципиально новых типов бронетехники, иначе они не смогут противостоять потенциальным противникам, и тогда повторится ситуация начала Второй Мировой Войны, которую Америка встретила с машинами, отставшими на десятилетие и не пригодными к войне.