Новейший американский «супер-дробовик» оказался российской «Сайгой»

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Fostech Origin 12 это лишь глубоко модернизированная российская классика.

На Youtube канале Iraqveteran8888 был выложен ролик с обзором самого скорострельного в мире дробовика. Автор всячески восторгается скорострельностью и эргономикой ружья. Картинка действительно поражает — дробовик выстреливает целые барабаны патронов 12 калибра за считанные секунды и напоминает больше не ружье, а автомат.

Fostech Origin 12 с удлиненным стволом

Этот дробовик выпускается ограниченными партиями компанией Fostech Outdoors, у ружья прекрасная эргономика, достаточно мягкая для своего калибра отдача и невероятная скорострельность. Однако, присмотревшись, становится понятно, откуда идут корни у американского чудо-оружия. В основе дробовика лежит старая проверенная «Сайга-12», которая сама по себе является исполнением АК в варианте под 12 калибр. Не смотря на футуристичный вид, ствольная коробка и окно экстрактора стреляных гильз с головой выдают источник вдохновения. Конечно же, американская компания изменила почти все узлы, выполнив все с максимальной точностью и оптимизировав систему, при этом, естественно, стоимость возросла до небес — итоговая цена равна почти $3000. Для сравнения российскую «Сайгу» можно купить по цене около $500. Если в обычную сайгу вложить $2500 то по итогу получится дробовик не слишком уступающий «инновационному» Origin 12.

Сайга 12 с тактическим цевьем и прикладом

В очередной раз в США не смогли придумать ничего своего. Фактически «супер-дробовик» оказался простой «Сайгой» с большим количеством дополнительного обвеса и некоторой толикой модернизаций. Зачем нужна такая система за столь высокую цену — не понятно.