«Он что закукарекал?» В сети оценили реакцию нигерийского спецназа на подрыв СВУ

Сегодня, 03:03

Африканские солдаты пригодны только для того, чтобы «читать реп», считают пользователи.

Ни для кого не секрет, что вооруженные силы африканских стран… мягко говоря специфичны. В бою они редко демонстрируют высокую выучку, отвагу или профессионализм, зато к побежденным врагам, как правило более чем жестоки. Типичный африканский солдат — это человек, который спиливает мушку со своего автомата (чтобы не мешала стрелять), а убив врага - съедает его печень или сердце, чтобы «получить его силу».

Естественно, армии многочисленных государств Черного континента активно нуждаются в квалифицированной военной помощи со стороны западных и российских инструкторов. Обучая местных воевать, эти самые инструкторы, как правило, не устают поражаться местному «армейскому колориту» и регулярно публикуют в сети видео с забавными проишествиями.

Очередное подобное видео, представляющее африканских солдат «во всей красе», появилось в интернете сегодня. На нем, судя по описанию, запечатлены бойцы одного из спецподразделений Нигерии во время тренировки по работе со взрывными устройствами. Как только происходит взрыв, солдаты массово выпрыгивают из своих неказистых укрытий и начинают стрелять в воздух и радоваться так, как будто бы случилось что-то совершенно невероятное. А один из них, при этом, даже начинает кукарекать.

Странное поведение военнослужащих не ускользнуло от внимания пользователей интернета, которые поспешили указать не только на странные звуки, которые издавали солдаты, но и на общую «несуразность» их поведения.

Кем было снято видео – неизвестно, однако, если учитывать спокойствие оператора на фоне происходящего вокруг хаоса, а также то, что один из нигерийских солдат кричал что-то по-русски, создается впечатление, что инструктором в данном случае вполне мог быть наш соотечественник.