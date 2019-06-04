КГБ против ЦРУ: В США назвали лучшую спецслужбу Холодной войны

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В телепрограмме «Смертельный воин» сравнили две лучшие спецслужбы мира.

В холодную войну, эти две спецслужбы вели непрерывную войну, конечно же сравнивать их в лоб не совсем корректно, однако же, специалисты из США все же провели такое сравнение.

Типичный сотрудник КГБ в представлении авторов

В программе сравнивается вооружение и тактика, и иногда дополнительные факторы, влияющие на боевые действия, типа психологической подготовки и особых навыков. В случае со спецслужбами, большой отпечаток лег на выбор оружия – сравнивались в основе своей образцы подходящие для скрытого ношения и тайного применения.

Облик типичного сотрудника ЦРУ по мнению авторов программы

Американские консультанты вооружили КГБ весьма странным набором вооружений – чехословацким пистолетом-пулеметом «Скорпион», пистолетом-камерой, контейнером для передачи разведданных и ножом в ботинке. Прямо скажем выбор не самый очевидный, многое из этого никогда не стояло на вооружении КГБ, и является скорее атрибутом из клюквенных фильмов. ЦРУ же получило пистолет-пулемет MAC-10, чемодан со встроенным пистолетом, сигару со взрывчаткой и удавку. По итогу был выдан вердикт, что из 1000 боев ЦРУ победило в 550. Основными доводами идут надежность оружия и огневая мощь. И в этом плане, конечно же, и правда ЦРУ смотрится убедительнее.

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Вот только даже приняв условности вооружения, надо сделать несколько оговорок – МАС-10 невероятно сложное в контроле оружие, вести из него прицельный огонь сложно, в то время как скорпион – стабилен и весьма точен. Сигара и контейнер вообще не воспринимаются как полноценные орудия убийства. А вот с камерой самая большая загвоздка – кейс легко обследовать и обнаружить в нем оружие, в то время как камера останется незаметной до момента выстрела. Ведь эта камера даже может по настоящему вести запись.

Американцам, конечно же, хотелось отдать победу своим бойцам, однако победа, даже учитывая странный выбор оружия, выглядит достаточно неубедительно. Как и во многих других случаях, патриотичные программы США пытаются выдать желаемое за действительное.