А почему не со шпагой? Французский спецназ все еще использует револьверы

Сегодня, 11:31

Лучшие спецподразделения Франции выполняют боевые задачи с револьверами из прошлого века.

Револьвер — это культовое оружие, которое часто является статусным. Для многих военных — это символ и желанное наградное оружие. Однако, мало кто всерьёз использует это оружие в современных войнах. Конечно револьверы, обычно, мощнее и надежнее автоматических пистолетов, но низкая скорострельность, и долгая перезарядка делают его малоприменимым во многих ситуациях.

Свою уникальность в данном вопросе решила показать Франция, полицеский спецназ которой все еще — даже в 2019 году — активно использует револьверы различных моделей. Причем речь идет не о каких-то периферийных провинциальных полицейских отрядах, а о «главном» спецназе страны: GIGN — Группе Вмешательства Национальной Жандармерии.

Сотрудник спецназа Национальной Жандармерии с револьвером

Именно GIGN, сформированная в 1973 году, стала первым полноценным спецподразделением Франции, её сотрудникам не раз доверяли проводить сложные операции по освобождению заложников, некоторые из которых, к слову, завершались для этих самых заложников весьма трагически.

Одним из наиболее популярных пистолетов, эксплуатируемых отрядом, как раз является револьвер MR73 — с ним французские спецназовцы неоднократно попадали в объективы фотокамер как на тренировках, так и во время штурмовых операций. Сомневаться в профессионализме французов, конечно, никто не пытается, однако, использование револьверов при штурме зданий и самолетов выглядит более чем сомнительным выбором.

Штурмовые операции это чуть ли не единственный сценарий, где револьвер не имеет не единого преимущества — на дальних дистанциях ещё можно было бы порассуждать об убойности и других плюсах, но на коротких дистанциях главное — скорострельность и боезапас, а здесь револьвер явно проигрывает как автоматическим пистолетам, так и любым компактным пистолетам-пулеметам.

Револьвер MR73

И ладно бы это было парадное оружие, или номинально числящееся на вооружении, но нет, французы умышленно используют его, причем с печальными последствиями — именно с этим оружием бойцы GIGN — французского спецназа, 26 декабря 1994 года, штурмовали злополучный самолет А300, захваченный террористами в Алжире. По итогу одной из главных причин гибели части пассажиров и ранения бойцов, стало как раз использование этих устаревших систем. И, судя по фотографиям в сети, на данный момент Франция не сделала никаких выводов — до сих пор эти револьверы используются, и, вероятно, будут использоваться. Что именно заставляет Францию, далеко не самую бедную страну ЕС, использовать это старье — загадка, возможно, в очередной раз все это — гениальный план, который не понимают другие страны — прям как с линией Мажино во Вторую Мировую войну.

Рядовым французам, при этом, остается лишь порадоваться, что их спецподразделения используют всего лишь револьверы, а не арбалеты и шпаги.