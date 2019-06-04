Главное преимущество российского флота назвали журналисты США

Сегодня, 00:00

Россия - последняя страна, которая обладает линейными крейсерами.

После появления авианосцев и окончательного оформления их в грозу морей большая часть мировых держав перестала строить большие неавианесущие корабли. Исключением в этом правиле стали крейсера проекта 1144 «Орлан», известные на западе как «Киров». Это настоящие исполины в современных реалиях, атомные крейсера, сравнимые по размерам с линкорами ушедшей эпохи. Аналогов этих кораблей нет ни у кого. И это не просто бесполезный реликт, «Кировы» - это сила, с которой приходится считаться.

ЕДинственный находящийся в строю крейсер проекта 1144 «Пётр Великий»

The National Interest утверждает, что изначально крейсера имели два главных предназначения: борьбу с атомными подлодками — в этом кораблю помогал почти неограниченный запас автономности, и уничтожение авианосных группировок силами одного корабля. Такое кажется невозможным, пока не узнаешь о вооружении этого гиганта. 20 пусковых установок П-700 «Гранит» - тяжелых противокорабельных ракет, отбить нападение которых почти невозможно. 7-ми тонные тяжелые ракеты способны даже без боевой части нанести критические повреждения любому кораблю, а 750 килограмм взрывчатки отправят на дно даже авианосец. Фактически крейсер должен был сделать один залп, а затем, воспользовавшись преимуществом в скорости — уйти от погони. Отразить сразу 20 ракет было бы не под силу никому во время холодной войны и маловероятно даже сейчас.

Пуск ракеты П-700 «Гранит»

Изначально «Кировых» было четыре, сейчас РФ обладает лишь одним таким кораблем. Второй проходит модернизацию и к концу 2019 года должен заменить находящийся на службе «Петр Великий», который в свою очередь отправится на ремонт. Два оставшиеся корабля уже вероятно никогда не будут возвращены в состав ВМФ — «Адмирал Ушаков» получил повреждения реактора, которые мешают дальнейшему ремонту, а «Адмирал Лазарев» находится в крайне плохом состоянии — его ремонт будет стоить примерно как постройка нового корабля.

Ракета П-700 «Гранит» в сложенном состоянии для погрузки

«Кировы» были невероятно важны для новой России — во времена после распада СССР именно корабль этого класса — «Петр Великий» демонстрировал российский флаг, и являлся символом мощи страны, как бы показывая, что рано ещё списывать её со счетов. Конечно же, эти корабли не могут противостоять всему американскому флоту, но, зато они могут представлять угрозу отдельным соединениям, что успешно делают и будут делать ещё долгое время.