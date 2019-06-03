В США рассказали как не допустить гонки гиперзвуковых вооружений с Россией

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О нарастающем беспокойстве Вашингтона в связи с разработкой РФ гиперзвукового оружия сообщается в материале издания The National Interest.

Гиперзвуковое оружие — это новое слово в оружии, это средство, с помощью которого можно пошатнуть нынешний баланс сил. Ракеты и прочие средства поражения, летящие на столь высоких скоростях не перехватываются современными системами ПРО. По сути такое оружие делает все защитные системы бесполезными, требуя их замены, и до момента разработки мер противодействия, фактически открывает возможность к неотразимому удару.

Российска гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Гиперзвуковым называют оружие, которое летает со скоростью, превышающей 5 махов — то есть 5 скоростей звука. Такая скорость позволяет достичь сразу нескольких преимуществ: во-первых перехватить ракету, летящую столь быстро, почти невозможно, во вторых — времени на реакцию и перехват значительно меньше. Мало того, если говорить не о ядерных боеприпасах — при таких скоростях часто не нужно даже боеголовки, кинетическая энергия снаряда сама по себе способна уничтожить практически любую цель.

В нынешней ситуации США и Китай быстро догонят РФ в плане обладания этим оружием, хоть это может занять некоторое, возможно даже значительное время — рано или поздно это случится — даже если ученые не смогут быстро разработать — в современном мире промышленный шпионаж как никогда актуален.

Предполагаемый облик российской гиперзвуковой ракеты «Авангард»

В этих условиях начнется новая гонка вооружений, средств поражения и защиты против них. Фактически, условно, все достижения в области ПРО становятся равными нулю — очень сомнительно что существующие системы, кроме разве что новейшей С-500, которая наверняка создавалась с расчетом на поражение гиперзвуковых целей, можно будет быстро переделать для соответствия времени.

Гиперзвуковой экспериментальный беспилотник X-43A - возможный прототип гиперзвукового оружия США

The National Interest считает, что необходимо создать меры для нераспространения гиперзвукового оружия, что все три страны, являющиеся потенциальными обладателями оного, ограничили распространение, максимально затруднив доступ к соответствующим технологиям. Фактически предлагается запретить экспорт двигателей и материалов, приспособленных к использованию в гиперзвуковом оружии.

Увы, но, вероятно, подобная задумка останется лишь фантазией, США наверняка вскоре после получения технологий, передадут их своим союзникам по НАТО. Даже если какое-либо ограничивающее соглашение будет подписано, в итоге тем или иным путем такое оружие все же попадет в руки европейских держав, и тогда баланс сместится окончательно. Возможно, мир на грани апокалипсиса — войны, где не будет победителей, и все будут уничтожены без возможности защититься.