Учись, сынок! В США признали, что учат обращению с «Калашниковым» каждого солдата

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Об этом сообщает издание The National Interest.

На свежей фотографии, представленной Thefirearmblog, бойцы армии США учаться стрелять из Автоматов Калашникова. Судя по количеству автоматов, данные учения являются обыкновенной практикой для армии США. Умение владеть АК важно не только потому, что это самое распространенное оружие, но и потому, что в некоторых операциях применение родной для американцев М16 не является адекватным решением. В тех случаях, когда требуется надежность в ущерб любому другому качеству, АК не знает себе равных.

Однако, традиция учить бойцов обращению с этим оружием не нова и продолжается с самого момента «знакомства» армии США с российской классикой — со времен Вьетнамской войны.

Там спецназ достаточно быстро оценил преимущества Калашникова над тогда ещё совсем сырой М16. В то время американский военнослужащий, даже спецназовец, мог рассчитывать на 1-2 магазина стрельбы без осечек максимум, затем оружие начинало постоянно заедать и, порою, становилось просто бесполезным куском железа.

В этих условиях трофейные АК ценились превыше любых других оружейных систем. Американские коммандос массово использовали эти автоматы, Пентагону пришлось даже искать источники для поставки боеприпасов, настолько востребовано было боепитание для этих систем. После окончания Вьетнамской войны, АК распространился по всему миру, так как в условиях тяжелых войн не редко приходится использовать трофейное оружие, американское командование решило, что умение обращаться с АК является просто жизненно необходимым для любого бойца, тем более ,что обучать обращению с этой классикой не в пример легче, чем с AR системами. Сборку-разборку АК сможет провести и ребенок.

В данной ситуации Пентагон действует наиболее разумным образом, понимая минусы своих оружейных систем, в программу обучения сразу закладывается вероятность перехода на трофейное оружие. Пентагон понимает, что весь мир воюет с АК в руках, и вероятность найти это оружие в любом конфликте — крайне высока. Руководство армии США как бы намекает: «Учись, сынок, в жизни все пригодится».