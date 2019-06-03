Лучше бы купили в Китае – блогеры оценили активные наушники для русского спецназа

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Канал 715 team дал оценку российским ГСШ-01

Активные наушники — это специальная аппаратура, которая применяется в боевых действиях для того что бы глушить громкие звуки и усиливать тихие. В них боец легко услышит, как кто-то крадется в кустах за 50-60 метров, и при этом не оглохнет от очереди из автомата раздавшейся над ухом.

ГСШ-01

Активные наушники начали пытаются применять, начиная с 90-х в американской армии, там они показали себя достаточно эффективным средством улучшения характеристик бойца. С использованием наушников проблема оглушения после активного боя ушла на спад.

В РФ этот вопрос стал волновать армейское руководство относительно недавно. Вместе с принятием на вооружение комплекта ратник, были приняты так же и первые отечественные активные наушники ГСШ-01. Комплект ратник, в будущем, конечно же, должен стать общевойсковым, однако сейчас он находится преимущественно на вооружении спецназа. Один из образцов таких наушников и оценили популярные YouTube-эксперты из проекта 715 Team.

По заявлению видеоблогеров — наушники фактически представляют собой устаревший мусор. Нарекания есть буквально по всем основным для таких наушников пунктам:

Срок работы не постоянный — от одной идущей в комплекте батарейки наушники могут проработать и 2 минуты и 2 часа, однако даже максимального времени работы недостаточно для активного боя. При этом дешевые китайские аналоги могут работать месяцами, и даже годами. Сравнения с армейскими специализированными образцами других стран ГСШ не выдерживают вовсе.

ГСШ-01 с комплектом обмундирования «Ратник»

Основная функция — шумоподавление и усиление — так же не работает как надо — очередь из автомата может попросту перегрузить микрофоны наушников, по итогу — они просто отключатся, при этом тихие звуки наушники усиливают достаточно посредственно. Любые электронные устройства, находящиеся близко к наушникам, вызывают сильнейшие помехи, мешающие эксплуатации.

По выводу экспертов — дешевле было бы купить для армии китайские бытовые аналоги, ведь даже они превосходят по качеству российский новодел. Возможно, Министерство обороны такими заказами пытается обеспечить необходимый опыт производителям, однако нарабатывать навыки производства техники на государственном заказе, распространяемом на всю армию — сомнительное занятие.