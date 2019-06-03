«А был бы "Калаш"…»: Видео с попавшим в засаду американским спецназом прокомментировали в сети

Сегодня, 02:40

Морпехи не смогли отбиться от талибов из-за заклинившего автомата.

О ненадежности современного американского оружия сказано уже очень много и, как правило, эту самую ненадежность принято очень сильно преувеличивать. Однако, недавно в сети всплыло без преувеличения шокирующее видео, на котором запечатлена засада талибов на спецподразделение американских морских пехотинцев в Афганистане.

Загружена видеозапись была еще в 2016 году, но широкую огласку начала получать только сейчас – когда практически одновременно была опубликована на нескольких популярных североамериканских милитари-ресурсах.

На снятом нашлемной камерой видео видно, как вооруженный автоматом FN SCAR морпех, с небольшой группой товарищей, пытается отбиться от неожиданно напавших на них талибов. Американец пытается подавить противников огнем, но его оружие раз за разом дает осечки, которые ему приходится устранять, буквально уворачиваясь от пуль. В результате на несколько десятков выстрелов со стороны талибов, спецназовцам с трудом удается ответить лишь несколькими одиночными.

Прокомментировавшие видеозапись пользователи, как и следовало ожидать, в один голос критиковали SCAR за вопиющую ненадежность и задавались нериторическими вопросами о том – «А как вообще настолько «сырая» винтовка оказалась в руках бойцов, рискующих жизнью на передовой!?».

Аналогично на видеозапись отреагировали и наши соотечественники, указавшие также и на то, что если бы в руках морпехов были не хваленые SCAR, а простенькие, но «неубиваемые» советские «Калаши», то исход боя мог бы быть гораздо менее печальным.