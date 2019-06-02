Дорогой и ненадёжный: F-35 назвали одним из худших образцов вооружения США

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Помимо истребителя 5 поколения, в список провальных проектов попали эсминцы класса Zumwalt.

Американскими специалистами был составлен перечень военных проектов, которые названы наиболее проблемными в отрасли. Наряду с выпускаемыми лучшими видами вооружений, существуют программы, в рамках которых производство протекает не совсем в соответствии с планами.

К удивлению многих, издание Business Insider назвало истребитель F-35 одним из худших образцов вооружения США. Ещё 2,5 года назад Дональд Трамп указывал, что сам проект, его себестоимость давно «вышли из-под контроля. Эксперты отмечали, что истребитель 5 поколения влетает «в копеечку» и имеет проблемы с надёжностью. Общая стоимость программы составила колоссальную цифру в $1,196 трлн.

При этом, Пентагон не может не обратить внимание на то, что российский аналог – новейший СУ-57 в 2,5 раза дешевле F-35 и по многим показателям превосходит американский самолёт. Недавно эксперты из США даже усомнились в заявленной стоимости «сушки», предположив ошибку или намеренное введение в заблуждение российской стороной.

Тем не менее, специалисты из России «успокоили» заокеанских коллег и показали, что СУ-57 обходится не дороже $40 млн в противовес $85-миллионному F-35. Кстати, по некоторым оценкам американский самолёт по своим параметрам «не дотягивает» до тяжёлого многофункционального истребителя, в отличие от российского СУ-57.

В проект создания эсминцев класса Zumwalt на протяжение 20 лет вкладывались десятки миллиардов долларов и, как выяснилось, боевые корабли до сих пор не имеют «рабочего оружия и чёткой миссии». Так, один 155-миллиметровый снаряд дальнего действия обходится казне США в $1 млн. В связи с этим, закупка боеприпасов была приостановлена и эсминцы остались беззащитными. Помимо этого, у кораблей явные проблемы с электроникой и «движками».

В список проблемных проектов попали программы по производству прибрежных боевых кораблей, авианосцев класса «Джеральд Форд» и электромагнитного рельсового оружия. Всех их объединяет дороговизна, ненадёжность и вопросы в целесообразности создания в свете возможных военных конфликтов.