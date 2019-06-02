Зверская мясорубка! Мощный автомат ШАК-12 спецназа «Альфа» получат ССО и СВР

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Успехи испытаний новейшего автомата спецназа ШАК-12 впечатлили силовые службы России.

Новые времена требуют новых решений. Такая мысль посещает оружейников разных стран мира, в среднем, раз в 10-15 лет. Особенно часто о чём-то подобном думают люди, конструирующие оружие для спецназа.

Спецназу всегда требуется особое оружие. Особенно, если речь об спецназе антитеррористических сил. Спецназ антитеррора должен действовать в узких коридорах и тесных помещениях, где всегда возникает опасность того, что боевая пуля отрикошетит от стены и заденет бойца спецназа или заложника.

Учитывая опыт, полученный спецназом «Альфа» при освобождении московского театрального центра на Дубровке в 2002 году и школы в Беслане в 2004 году, Центр специального назначения ФСБ России разработал свои требования к новому автомату спецназа.

Таковым автоматом стал ШАК-12. Его основные преимущества – это надёжность, компактность и убойность.

ШАК-12 в стандартной комплектации и с дополнительной рукоятью управления огнём

За надёжность и компактность данного автомата отвечает его конструкция, построенная по принципу «булл-пап», при котором обойма автомата выносится за пистолетную рукоять, благодаря чему уменьшается длина оружия.

ШАК-12 с глушителем и оптическим прицелом

Убойность автомата обеспечивается использованием крупнокалиберного патрона 12,7х55 мм, который разработан для ШАК-12 в трёх вариантах. Речь идёт о бронебойных пулях с максимальным останавливающим эффектом, которые способы пробивать препятствия (дверцы автомобилей, стены, бронежилеты), боеприпасы с дозвуковой скоростью полёта пули для эффективного глушения выстрела и лёгкие пули, изготовленные с использованием алюминия, которые практически не дают рикошетов. Крупный калибр патрона вызван тем, что он практически сразу уничтожает или нейтрализует террориста. Таким образом, ШАК-12 – зверская мясорубка для любого, кто попадёт под огонь из этого автомата. Так же на данный автомат можно устанавливать обычные оптические прицелы, равно как коллиматорные прицелы и приборы ночного видения. На ШАК-12 можно установить ещё глушитель, обычный подствольный гранатомёт и подствольный гранатомёт барабанного типа, в котором несколько гранат.

ШАК-12 с подствольным гранатомётом

Этот автомат на испытаниях показал столь впечатляющие результаты, что желанием приобрести его загорелись не только бойцы антитеррора ФСБ России.

Для спецназа СВР «Заслон», как и для Сил специальных операций российской армии. Обоим этим подразделением не помешает крупнокалиберный многофункциональный автомат, мгновенно убивающий врага. В итоге ситуация складывается так, что мощный автомат спецназа «Альфа» получат ССО и СВР – такой точки зрения придерживаются многие оружейные эксперты.