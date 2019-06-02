Ни в бровь, ни в глаз: «Бесполезные» винтовки СВД и СВУ сравнил эксперт

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Принятая на вооружение в далеком 1963 году, винтовка Драгунова считается снайперской по ошибке, считает эксперт.

СВД долгое время считалась эталоном снайперского вооружения. Поставленная на производство в 1957 году, а на вооружение в 1963, «Драгунов» имеет рекорд на дальность и точность стрельбы в 1350 метров для относительно маленького калибра 7,62 миллиметра — в 1985 году снайпер-десантник застрелил душмана.

В 90-х на производство поставили, запылившуюся с 1970-х годов, модернизированную версию «Драгунова» СВУ. Укороченный вариант был создан для городской местности — за счет изменения конструкции винтовки, получалось более простое перемещение в замкнутом городском пространстве.

В современном военном мире, СВД и СВУ считаются чуть больше, чем бесполезными, по мнению эксперта.

СВД ошибочно признана снайперской винтовкой — весь мир, кроме России, признает ее винтовкой поддержки пехоты из-за ее калибра и кратности прицела. В современных боевых действиях, по мнению эксперта, она не эффективна. СВД не обеспечивает решения задач по поражению малогабаритных целей при дальности до 800 метров, из-за чего, ей на смену пришла винтовка СВ-98. Ни в бровь, ни в глаз, как говорится.

Укороченный вариант винтовки также не оправдал ожиданий, причем дважды. Первый раз, когда разработанный вариант в 70-х на пошел на серийное производство, второй же, когда солдатам продемонстрировали новую конструкцию корпуса винтовки.

Чем сложнее конструкция, тем чаще она ломается, - солдатская мудрость, которая хорошо описывает СВУ.

Снайперская винтовка Драгунова модифицированная (СВДМ)

Укороченный ствол позволил лучше перемещаться в городских условиях, однако винтовка сконструирована по системе булл-пап — магазин расположен до рукояти, а не после, а вес винтовки значительно увеличен.

Снайперская винтовка укороченная (СВУ)

Несмотря на это, многие не согласились с мнением эксперта, сославшись на то, что СВД не снят с вооружения лишь потому, что это лучший образец «снайперской» винтовки в России.

Действительно, «Драгунов» не раз выручал российских и советских десантников в горячих военных точках, а СВУ оказался неплохим прототипом штурмовой винтовки с возможностью стрелять очередью.