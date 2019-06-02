«Ква-ква»: Французские генералы ставят свой спецназ выше российских ССО

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Париж утверждает, что спецназ французской армии превосходит спецназ ГРУ и «Альфу».

Генерал французской армии Бернард Барреро спешит уверить читателей своей книги «Заметки о войне» в том, что французский спецназ является лучшим спецназом в мире. По мнению генерала Барреро американцы проигрывают в сравнении с французскими коллегами потому, что слишком полагаются на грубую силу и использование техники, вместо реального опыта живых людей. Российский спецназ, по мнению Барреро, страдает низким уровнем подготовки к действиям за рубежом и слабым боевым опытом вне пределов России – на чём, кроме пустого хвастовства, основаны такие предположения французского генерала остаётся неизвестным.

По всей видимости, Париж решил использовать ложь во спасение, дабы компенсировать незаживающую национальную травму: осознание того факта, что во время Второй Мировой войны армия Франции была разбита гитлеровской Германией в считанные дни, а Париж взят без боя.

В данный момент французский спецназ морской пехоты действует в Африке.

Французский спецназ в Африке

С одной стороны, французским спецназовцам удалось разгромить террористические группировки исламистов в Мали, что и стало причиной, по которой французские генералы ставят свой спецназ выше российских ССО. Однако, надо учитывать, что в Мали французам противостояли небольшие подразделения исламистов.

С другой стороны, относительно недавно во время рядовой операции по освобождению заложников в Африке из плена обычных уголовных бандитов, французские спецназовцы потеряли двух бойцов, что ставит под сомнение способность французских диверсантов к боевым действиям.

Как известно, лучше всего ложь работает, если в неё верят. Верят в ложь в том случае, если её подтверждает авторитетный человек, которым для гражданских французов являются генералы собственной армии. Именно к таким «авторитетам» может быть отнесён и генерал Барреро.

Вместе с тем, стоит отметить, что спецназ французской армии действует хорошо только в рамках боёв с плохо обученными африканскими племенами. Во время боевых действий в Сирии исламистские-фанатики умудрялись даже брать в плен плохо обученных французских спецназовцев.

Французский спецназ в Сирии

В то же самое время известны удачные операции российского спецназа ГРУ и Службы внешней разведки (СВР) на Ближнем Востоке. Бойцы Сил специальных операций российской армии успешно действовали при освобождении сирийских городов от исламистов, а офицеры спецназа СВР «Заслон» в 2003 году смогли выкрасть из штурмуемого англо-американцами Багдада архивы иракской внешней разведки.

Даже приблизительное сравнение сил спецназначения России и Франции показывают насколько пустопорожним хвастовством являются утверждения французских генералов о превосходстве их спецназа над российским. На этом основании российские эксперты сравнивают рассуждения французского генерала с лягушачьим кваканьем, зная любовь французов к лягушатине. Простые же патриотичные россияне ничего, кроме «Ква-ква» в рассуждениях французских офицеров не слышат.