Палочка-выручалочка для «Альфы»: Пистолету-пулемёту «Каштан» российский спецназ доверяет жизни?

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АЕК-919К снискал признание и благодарность спецназа ФСБ.

Одной из главных проблем советской системы вооружения армии и сил спецназа было то, что в СССР после Великой Отечественной войны не производились пистолеты-пулемёты. Во главу угла системы стрелкового оружия СССР был положен Автомат Калашникова и его различные модификации.

При этом нельзя отрицать того, что пистолеты-пулемёты весьма важны для сил спецназа, если им предстоит действовать в тесных коридорах и помещениях, где просто неудобно и рискованно перемещаться с крупногабаритным оружием, которым, зачастую, являются автоматы.

К концу 1980-х годов стала очевидна необходимость создания своего советского пистолета-пулемёта для вооружения спецподразделений КГБ и МВД СССР. Распад Советского союза не прекратил данные разработки, так как в связи с разгулом в России организованной преступности и терроризма, у сотрудников спецназа милиции и ФСБ лишь возросла потребность в такого рода огнестрельном оружии.

В середине 1990-х годов на Ковровском Механическом заводе сотрудниками Специального конструкторского бюро завода был разработан пистолет-пулемёт АЕК-919К «Каштан». За основу, при создании оружия, был взят австрийский пистолет-пулемёт MPi 69. Палочка-выручалочка для «Альфы» – именно такое прозвище получил своевременно появившийся в середине «лихих девяностых» пистолет-пулемёт.

Фактически, от австрийского оригинала «конструкторы» взяли лишь схему расположения обоймы в пистолетной рукояти оружия, благодаря чему АЕК-919К похож не только на австрийский MPi 69, но и на легендарный израильский пистолет-пулемёт «Узи». Однако, на этом сходства заканчиваются.

MPi 69

Если MPi 69 разработан под патрон 9х19 «Парабеллум», то «Каштан» использует привычный и максимально распространённый патрон 9х18 мм от Пистолета Макарова. Отечественный пистолет-пулемёт обладает складным прикладом и коробчатой обоймой на 20 или 30 патронов. Нижняя часть ствольной коробки выполнена из пластмасс, верхняя из металла, методом штамповки. Из АЕК-919К «Каштан» возможно вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями.

АЕК-919К в стандартной комплектации

Но почему же пистолету-пулемёту «Каштан» российский спецназ доверяет жизни? Главное его отличие от австрийского прототипа – малогабаритность («Каштан» почти в полтора раза короче и в два раза меньше по высоте, чем детище австрийских оружейников), а так же извечная для отечественного оружия надёжность.

АЕК-919 с коллиматорным прицелом и глушителем

Боевое крещение АЕК-919К состоялось во время Первой Чеченской войны, где он использовался спецподразделениями ФСБ России. Там он снискал признание бойцов «Альфы» за счёт высокой точности стрельбы, возможности стрелять из него с одной руки и надёжность конструкции. Точно так же пистолет-пулемёт АЕК-919К «Каштан» использовался во время Второй Чеченской войны бойцами «Альфы».

По окончанию военных конфликтов в Чечне АЕК-919К не отправился на покой, а стал активно применяться спецназом МВД и Федеральной службы исполнения наказания Минюста России, где используется до сих пор так же, как используется бойцами спецназа ФСБ.