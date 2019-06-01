Тараканьи бега: В ЛНР сообщили о быстрой дислокации ЗРК ВСУ на линии соприкосновения

Сегодня, 17:07

Не дожидаясь одобрения Зеленского, командование ВСУ решительно двинулось к границе с ЛНР.

Стало известно, что разведка ЛНР зафиксировала ЗРК ВСУ на линии соприкосновения на Донбассе. Подобный шаг свидетельствует о том, что командующие украинской армией не собираются заканчивать военные действия и продолжают провокации и попытки нападения.

В ЛНР сообщили о быстрой дислокации войск, а ранее стало известно, что ВСУ не собираются подчиняться приказу нового президента Владимира Зеленского о прекращении огня. Совпадение? Вряд ли. Скорее всего, начались «тараканьи бега», которые решат, кто и как нападет первым и провокации, скорее всего, продолжатся.

Зеленский является президентом уже две недели и за этот срок он уже, видимо, успел поднадоесть высшим чинам своей «честностью». Однако, ничего с этим не поделаешь и, если чиновники будут мешать президенту осуществлять его программу, народ в очередной раз может сломать этот барьер и тогда уже будет понятно, кто «Слуга народа», а кому пора сложить полномочия и уйти с политической арены Украины.