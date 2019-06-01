Убийца авианосцев: Сеть «взорвали» кадры испытаний бомбардировщика ТУ-22М3М

Сегодня, 13:05

Модернизированный ракетоносец поднялся на высоту свыше 9 тысяч метров.

Свой первый «выход» дальний стратегический бомбардировщик совершил в конце прошлого года, когда манёвры продолжались в течение 37 минут, а высота полёта составила 1,5 километра. Сейчас испытания самолёта продолжались гораздо дольше и проходили в разных погодных условиях.

Кадры телеканала «Звезда» буквально «взорвали» Сеть и показали некоторые особенности новейшей боевой авиационной машины. На видео заметно, что ТУ-22М3М взлетает с широко расставленными крыльями, а с набором высоты конфигурация принимает стреловидную форму, что позволяет развить самолёту крейсерскую скорость.

Новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование бомбардировщика, включая авионику и навигационно-прицельный комплекс, унифицировано с ТУ-160М2, который у авиаторов получил имя «Белый лебедь». Создатели грозного российского самолёта рассказали, что именно во время испытаний ТУ-22М3М будет происходить «обкатка» и апробирование оборудования, которое впоследствии будет установлено на «Белый лебедь».

На модернизированном бомбардировщике, уже называемого «убийцей авианосцев», всё «оцифровано» и оснащено искусственным интеллектом. Его возможности значительно превосходят западные аналоги, а в скором времени ТУ-22М3М будет нести аэробаллистические гиперзвуковые ракеты из авиационного комплекса «Кинжал», летящие в 10 раз быстрее скорости звука и преодолевающие все современные системы ПВО и ПРО. Ожидается, что первые серийные экземпляры встанут на боевое дежурство к 2021 году.