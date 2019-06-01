«Расстрел гордости США»: Советский АПС сравнили с австрийским пистолетом «Glock 18»

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Эксперт сравнил классику отечественного оружия с лидером вооружения США.

Автоматический пистолет, то есть пистолет, способный стрелять очередями, является востребованным видом личного оружия бойца. При действиях в узких коридорах и помещениях невозможно использовать классические карабины и автоматы в силу их габаритов, а обычные пистолеты не дают нужной плотности огня. В этой связи для бойцов полицейских сил спецназа всегда были актуальны малогабаритные образцы автоматического оружия.

Одним из способов удовлетворения потребности сил полицейского спецназа в такого рода оружия является создание автоматических пистолетов.

В Советской армии, а позже и в Вооружённых силах России, основным таким оружием всегда был Автоматический пистолет Стечкина. Его главным конкурентом был и остаётся «Glock 18». Острая конкуренция между этими пистолетами привела к тому, что советский АПС сравнили с австрийским пистолетом «Glock 18».

Автоматический пистолет Стечкина был разработан и принят на вооружение в 1951 году, наравне с Пистолетом Макарова. Так же, как и ПМ, АПС рассчитан на использование пистолетного патрона калибра 9х18 мм. Если ПМ разрабатывался как индивидуальное вооружение офицеров армии, милиции и КГБ, то АПС был разработан для экипажей бронетехники, сержантов и офицеров, находящихся напрямую в зоне боевых действий. Именно по этой причине, АПС имеет ёмкость обоймы в 20 патронов и способен стрелять очередями.

Автоматический пистолет Стечкина (АПС)

Настоящую боевую славу этот пистолет снискал в качестве оружия сил спецназа, так как он мог собой успешно заменять пистолет-пулемёты и автоматы во время операций в помещениях.

Конкурент АПС австрийский пистолет «Glock 18» был разработан в 1986 году специально для полицейского спецназа Австрии. Вполне возможно, что австрийские оружейники вдохновлялись советским пистолетом, когда разрабатывали свой. В пользу этого предположения говорит то, что «Glock 18» так же способен стрелять очередями и рассчитан под патрон 9х19 мм, схожий по некоторым своим характеристикам с советским калибром 9х18. Ёмкость обоймы «Glock 18» составляет 33 патрона. Именно большая ёмкость обоймы полностью «перекрывает» относительно малый вес пистолета, вызванный использованием в нём лёгких композитных и пластиковых материалов.

Вместе с тем, австрийский пистолет, который принят на вооружение армии и полиции США, обладает меньшей надёжностью, чем АПС.

Glock 18

«Glock 18» крайне плохо реагирует на грязь и влажность, из-за чего его сложно использовать вне городов и он практически бесполезен как пистолет армейского спецназа. Из-за того, что патрон 9х19 мощнее советского, «Glock 18» менее точен при стрельбе очередями. В итоге, «Glock 18» способен быть неплохим пистолетом для полиции, но не может конкурировать с АПС в армейской сфере применения.

Как выразился эксперт про Автоматический пистолет Стечкина: «Расстрел гордости США», имея в виду то, что, несмотря на почтенный возраст оружия, АПС всё ещё остаётся превосходным образцом оружия в своём классе.

В 1990-е годы северокавказские боевики-исламисты обменивали на АПС новую машину отечественного производства – настолько высоко ценились боевые качества этого оружия. Его надёжность и простота использования всегда составляли особую гордость отечественных оружейников и именно благодаря им этот пистолет 1951 года разработки до сих пор состоит на вооружении российской армии – он используется в качестве личного оружия лётчиками российской авиагруппировки в Сирии. Армия же США вынуждена постоянно проводить конкурсы на замену «Glock 18», чтобы приобрести более надёжный пистолет.