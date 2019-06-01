Удар ниже пояса. Спецназ «Альфа» тратит силы на бессмысленный рукопашный бой?

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Мнение россиян о навыках отечественного специального подразделения «А» опровергли эксперты.

Управление «А» ЦСН ФСБ России, или, как называют в народе, спецназ «Альфа», был сформирован в 1974 году под управлением КГБ, а с 1995 году передан ФСБ.

Задачи бойцов спецподразделения — проведение антитеррористических спецопераций внутри страны, освобождение заложников и борьба с внутренним терроризмом.

Сотрудники «А» вооружены по последнему слову военных технологий. Помимо навыков владения холодным и огнестрельным оружием, бойцов обучают рукопашному бою.

Для повышения внимания молодого поколения к службе в «элите», ежегодно проводится спортивное мероприятие по этому виду единоборств, под названием «Кубок Альфы».

Однако не все сходятся во мнении, что тактика рукопашного боя необходима спецподразделению, тем более, агитация молодых людей. Да и «Кубок Альфы» все больше напоминает рядовым россиянам красивое, но бессмысленное зрелище.

Основанием для этого служит непонимание, как можно применять рукопашный бой, поскольку, мастерски владеющим многими видами оружия, сотрудникам спецподразделения нет необходимости «махать кулаками».

Перед глазами возникает неоднозначная картина, при одной мысли о «драке» во время спецоперации.

«Чтобы вступить в рукопашный бой, бойцу элитного спецподразделения «А» необходимо потерять винтовку, пистолет, нож, бронежилет и каску. Найти ровную площадку и такого же противника, и только после этого вступить в бой», — третируют граждане РФ.

Однако специалистам по военному ремеслу нашлось, что ответить, на своеобразной удар ниже пояса.

Дело в том, что навык рукопашного боя необходим бойцу при прямом столкновении с врагом — очень часто, по словам ветеранов «Альфы», приходится сталкиваться с врагом лицом к лицу в небольших замкнутых помещениях.

Примерами, отлично выступают штурм здания, во время проведения контртеррористической операции, или же, освобождение заложников в авиалайнере.

Также, владение боевым искусством помогает развить физическую сноровку бойца и, что самое важное, реакцию.

По словам экспертов, реальная драка не занимает больше трех секунд: «Либо ты, либо тебя!». Потому, можно заключить, что рукопашный бой является отнюдь не бессмысленным, а необходимым занятием для бойцов спецподразделений.