Лазер из будущего – зачем МО РФ скрывает характеристики чудо-оружия

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Лазерный комплекс «Пересвет» может оказаться гораздо эффективнее, чем заявляется официально.

В 2017 году Министерство Обороны впервые показало Лазерный комплекс «Пересвет». По официальным данным МО, данное оружие предназначено для оптического противодействия: ослепления головок наведения, уничтожения БПЛА и прочих целей. Если верить нынешней официальной позиции МО – это обычный лазер, ничем не примечательный, и уж никак не тянущий на чудо-оружие сродни ракетам «Кинжал» и «Авангард».

Машины комплекса в сложенном состоянии

Но дьявол кроется в деталях. В первом заявлении МО, которое было достаточно быстро удалено, было заявлено о возможности противостоять… спутникам. Какова же мощность лазера «Пересвета», если он может достать до спутниковых орбит? Посмотрев на комплекс в целом, мы можем увидеть, что он состоит не только из лазера, но и машин обеспечения, которые соединены между собой внушительными по размерам кабелями. Вспомнив заявления о разработке компактной ядерной двигательной установки, сделанный Президентом РФ, становится ясно, что с большой долей вероятности в одной из машин снабжения может скрываться именно такая установка, которая и обеспечивает мощность лазера.

Лазерный излучатель «Пересвета»

Вполне вероятно, что мощности лазера хватит не только для ослепления цели, но и для фактического её уничтожения. Не зря эти лазеры стоят на прикрытии сил РВСН, которые традиционно оснащаются самыми передовыми средствами защиты.

Если эти предположения верны, вполне возможно, что уже сейчас на вооружении РФ есть лазер способный как в фантастических фильмах сбивать пачками авиацию и уничтожать бронетехнику. Настоящее оружие будущего на службы сегодняшнего дня.