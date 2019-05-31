Недостатки российского боевого робота «Уран-9» назвали в Британии

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Английские инженеры раскритиковали успешно воевавшего в Сирии робота. Однако, о том, что у них самих нет никакой подобной техники предпочли не вспоминать.

«Уран-9» — это первый боевой робот, активно применявшийся в боевых действиях. В отличие от своих коллег, российская разработка имеет весьма внушительные размеры и не менее внушительное вооружение. Это обоснованно спектром задач, стоящих перед машиной, которой не надо укрываться от вражеского огня, ввиду наличия мощной брони. Вооружение робота состоит из 30-мм пушки и противотанковых управляемых ракет, чего с лихвой хватит для уничтожения пехоты, а также различной техники — в том числе и тяжелой. Сам робот, при этом, управляется дистанционно, не ставя оператора под угрозу.

Уран-9

Британцы из BAE Systems нашли в системе, которая уже прошла Сирию, где доказала свою эффективность, ряд существенных минусов, по их мнению это:

Ограниченная автономность при потере сигнала — и тут возникает вопрос — как это вообще можно считать минусом, если это следствие нынешнего уровня технологий. Оснащать подобного боевого робота искусственным интеллектом опасно, он банально может неправильно распознать цели, а без сигнала управлять чем-либо не возможно.

Слабость датчиков. Опять таки — дальность действия датчиков в 1,25 километров является разумной — это удешевляет производство, а ведение огня на большие дистанции из штатного оружия робота невозможно.

Отсутствие стабилизации делает оружие и датчики бесполезными — и тут пожалуй первое существенное замечание, правда британцы опять хитрят — это не делает оружие бесполезным, это делает его менее эффективным при движении, и ничуть не уменьшает возможности ведения огня с места.

Задержки при командах стрельбы — откуда это может быть известно британским специалистам — не ясно, однако, наличие такого минуса вовсе маловероятно.

Уязвимая киберзащита так же является странным минусом, учитывая что на данный момент нельзя сказать какая вообще у комплекса киберзащита. К тому же , учитывая страх перед русскими хакерами во всем мире, логично предположить, что система защищена от взлома на должном уровне.

«Уран-9» в Сирии

Ненадежность робота и вовсе странная претензия, ибо об этом можно судить только по серийным машинам, которых ещё нет.

Естественно, в британских оценках не дается ни единого доказательства, обвинение в сторону комплекса голословны и основываются лишь на мыслях из головы. Возникает ощущение, что британцы просто завидуют российскому ВПК, который, в отличие от ВПК туманного Альбиона, продолжает успешно развиваться.