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По словам нового Gрезидента Украина воюет с Россией и коррупцией.

Данное заявление было сделано во время встречи украинского лидера с сенатором США Робертом Портманом. Заявление достаточно странное, так как Зеленский приравнивает войну с одной из ведущих военных держав, которую, по его мнению, ведет его государство с коррупцией – явлением распространенным почти во всех странах мира и является хоть и неприятной, но обыденностью.

На данный момент, спустя 5 лет так называемой войны, не было предоставлено ни единого доказательства реальности вторжения России на территорию Украины. Незалежная всячески хочет провести переговоры по мирному урегулированию конфликта с Россией, которая уже неоднократно заявляла, что не может проводить переговоры о конфликте, в котором не принимает участия.

До избрания Зеленского в Президенты немалая часть общественности считала, что новый лидер поможет нормализовать отношения с РФ и перестанет обвинять её во вторжении. Однако, правда оказалась куда как более простой – новый Президент продолжил политику, проводимую предшественником, в очередной раз «выбор», которым так гордятся украинцы, не дал ничего нового.