Бесшумная легенда спецназа: АС «Вал» признали лучшим бесшумным автоматом

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Творение советских оружейников продолжает держать высокую планку спустя годы.

Одной из главных проблем для любой армии мира является обеспечение сил специального назначения оружием, которое соответствовало бы задачам спецназа. Такое оружие должно быть компактным, бесшумным и приспособленным к использованию специальных усовершенствований, вроде оптического прицела или тактического фонаря.

Долгие годы на вооружении сил спецназа Советской армии, КГБ и МВД применялись доработанные образцы стрелкового оружия общевойскового назначения, которые были оснащены глушителями и специальными патронами с дозвуковой скоростью полёта пули.

Такой вид специального оружия был разработан в начале 1980-х в Центральном НИИ точных машин и пущен в производство на Тульском оружейном заводе. На вооружение сил специального назначения бесшумная легенда спецназа, получившая обозначение АС (автомат специальный) «Вал» начала поступать в 1987 году.

К достоинствам АС «Вал» относят компактность, хорошую кучность стрельбы на расстоянии до 300 метров, простую конструкцию и то, что автомат помещается в кейсе, будучи в разобранном состоянии. Используемый боеприпас калибра 9х39, которым также оснащена родственная «Валу» ВСС «Винторез», имеет приемлемую дульную энергию (665 Дж) и долго сохраняет своё высокое пробивное и убойное действие за счёт большой массы в 16,1 г.

Благодаря специальным креплениям на ствольной коробке, на АС «Вал» можно установить различные оптические и ночные прицелы, что повышает точность автомата. Ещё одним плюсом автомата является интегрированный глушитель, который не только обеспечивает подавление звука и вспышки от выстрела, но и крайне долговечен, за счёт отсутствия сменных элементов. Использование патронов СП-5 и СП-6 позволяет поражать даже бронированные цели.

Именно за счёт этих, и других своих превосходных качеств, многими военными экспертами АС «Вал» признан лучшим в своём роде и остаётся неизменной классикой оружия сил специального назначения в России и ряде стран бывшего СССР.