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Российская бронетехника оказалась лучше европейской замены.

Житомирский бронетанковый завод остановил выпуск БТР-4, с корпусами из европейской стали. Причиной остановки производства стал отказ Министерства обороны Украины в закупке бронетехники, сконструированной по евро-американским моделям и лекалам.

Руководство Житомирского бронетанкового завода считает, что требования Министерство обороны Украины, предъявляемые к бронетехнике, являются «архаичными», а заявления о непригодности к боевому использованию продукции стран Евросоюза и НАТО являются для житомирских конструкторов абсурдными.

Вместе с тем, ряд военных экспертов считает, что истинные причины отказа украинских военных от европейских материалов является примером такого явления, как блеск и нищета европейской стали.

БТР-4, получивший в украинской армии кодовое обозначение «Буцефал», в честь коня Александра Македонского, был разработан в конце 2000-х годов, в качестве ответа украинских инженеров-конструкторов на линейку российских бронетранспортёров БТР-82 и БТР-82А. Основной целью конструкторов было создание бронетранспортёра, который бы сочетал в себе лучшие качества советской и натовской техники. Однако, вместо это вышла посредственная бронемашина. БТР-4 тяжелее БТР-82 (21,5 тонна против 15,4 у российского аналога), менее живуча, а из-за того, что украинские предприятия оборонного комплекса были все постсоветские года в простое, то и электронная начинка БТР-4 вышла хуже.

Стоит отметить, что украинская бронетехника оказалась невостребованна. В 2014 году Ирак разорвал заключённый ранее с Украиной контракт на поставку БТР-4 и вернул 42 ранее закупленных бронетранспортёра украинской стороне. Вместо БТР-4 Ирак предпочёл закупать российскую бронетехнику.

В связи с отказом от европейской стали, временно Украина прекращает выпуск БТР-4 до тех пор, пока не будут найдены подходящие аналоги. Без российских комплектующих и ресурсов украинская оборонная промышленность обречена на вымирание, так как она не в состоянии работать с европейскими аналогами российских технологий. Для того, чтобы преодолеть эту проблему властям Украины нужно совершить невозможное – пойти на мир с Россией.