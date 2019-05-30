Незаконная война: Украинская генпрокуратура пересмотрела свое отношение к конфликту на Донбассе

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Генеральная прокуратура Украины признала незаконными боевые действия Вооруженных сил Киева на территории Донбасса.

Об этом заявил Олег Животов, адвокат бывшего главы Генштаба ВС Украины Владимира Заманы. Тот сообщил СМИ, что Генпрокуратура Украины дала оценку конфликту на Донбассе. И эта оценка явно не в пользу тех, кто получил повестку о заведенном уголовном деле, в том числе и Порошенко.

В ведомстве пришли к выводу, что это незаконная война, которую ведут ВСУ на Востоке страны. Дело в том, что Вооруженные силы могут использоваться только для отражения внешней агрессии, но никак не для решения внутренних конфликтов. Фактически, это признание стало не только сенсационная для бывшего главы Генштаба, но и для всех украинцев, а также для России. Ведь это признание автоматически снимает все обвинения с России, поскольку никакой внешней агрессии на Украину не проявляли. Порошенко обманул народ и солдат, которые погибли там, воюя с мнимым агрессором.

Также это значит то, что любой украинский военнослужащий, принимавший участие в конфликте на Донбассе - может теперь считаться военным преступником и быть отдан под международный военный трибунал. Не избежать трибунала и тем, кто устроил военный переворот в стране, сверг власть и незаконно начал войну. Все причастные к конфликту, пособничеству и сокрытию военных преступлений - военные преступники и заслуживают законного наказания. К ним же относится и сам бывший генпрокурор Украины Луценко, который закрыл глаза, не нашел незаконности и поддержал войну против мирного населения.