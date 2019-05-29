Украина не будет выпускать БТР-4 из европейской стали

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Украинские производители повернулись к Европе «тылом» и объявили о прекращении производства бронетранспортеров из-за проблем со стандартизацией.

Житомирский бронетанковый завод перестанет выпускать БТР-4 из европейской стали по причине проблем со стандартизацией в Оборонно-промышленном комплексе. Украинский Минобороны отказался вводить бронетранспортер в эксплуатацию в Вооруженных силах. Оказалось, что для решения этой проблемы требуется скоординировать действия Верховной Рады Украины и целого ряда государственных органов. Однако это в данный момент не представляется возможным из-за стартовавшей предвыборной кампании, которая официально и не должна влиять на повседневную жизнь страны, но de facto оказывает воздействие.

В «Укроборонпроме» заявили, что не видят смысла в этом демарше Минобороны, поскольку такая сталь используется для европейской и НАТОвской техники, а значит и для украинской продукции подойдет. В Минобороне пояснили это тем, что с конца прошлого года было объявлено о приоритете отечественного производителя. Впрочем, отказ от использования европейской стали может негативно сказаться и на других государственных предприятиях страны.

Эта ситуация может серьезно навредить имиджу Украины, как государства, стремящегося в Европу. Вполне возможно, что уже подавший в отставку глава оборонного ведомства Степан Полторак, но еще фактически руководящий министерством, может намеренно вставлять палки в колеса нынешнему президенту и своим преемникам, дабы поссорить Зеленского с Европой и создать видимость сближения бывшего комика с РФ.

БТР-4 также известен как «Буцефал». Его предназначение – перевозить личный состав мотострелковых подразделений и поддерживать их огнем во время боя.