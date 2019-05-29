Телеканал "Звезда" выдал гражданские самолеты за Су-57

Сегодня, 19:01

В видео «Сборка первого серийного Су-57» ни одного самолета пятого поколения показано не было.

Видео было выложено на Youtube, и на нем показали куски сборки «суперджета» и сборочную линию Су-35. Вполне вероятно, что где-то в соседнем цеху и правда собирался первый серийный самолет пятого поколения, однако, эти цеха под грифом «секретно", и, очевидно, что журналистов туда банально не пустили. Тогда было принято решение, несмотря на обман зрителя, смонтировать все так ,чтобы для незнающего человека действительно могло показаться, что на кадрах сборка новейшего истребителя. В современной сети весьма сложно провернуть подобный обман, пользователи, разбирающиеся в военной тематике, быстро раскусили подмену и сообщили об этом.

Нынешнее состояние видео

На данный момент видео уже недоступно, видимо критика возымело действие и телеканал решил минимизировать урон репутации.

Телеканал «Звезда» уже неоднократно замечен в обмане зрителей. Многие характеристики техники в репортажах искажают ради большего эффекта и популярности среди патриотично настроенного населения. Критику телеканал воспринимает плохо и активно блокирует оппозицию. Недавно, к примеру, по жалобе «Звезды» был заблокирован канал популярного милитари-блогера Alconafter, который негативно высказался о последнем выпуске военной приемки о танке Т-80. Официальной причиной послужило использование видеоматериала «Звезды».