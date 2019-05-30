Снимки американской атомной подлодки, столкнувшейся с горой, опубликовали в сети

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Ivan O'Gilv выложил фотографии в Twitter 28 мая.

Столкновение произошло в январе 2005 года возле острова Гуам. Подводная скала, в которую и врезалась лодка, отсутствовала на картах, поэтому на полном ходу экипаж не смог уйти от удара. Повреждения чуть не привели к гибели субмарины, только самоотверженность экипажа спасла судно от гибели. Из 110 членов экипажа погиб один, и ещё 98 получили рваные травмы и переломы, что, однако, не помешало выжившим продолжить борьбу за живучесть и в итоге не допустить потери лодки, в результате деятельности экипажа лодка смогла всплыть и вызвать помощь.

В доке был проведен ремонт, и уже после него лодка продолжила службу. Не смотря на отвагу экипажа, ВМС США выдвинул обвинения в халатности, так как гора, оказывается, присутствовала на других картах. Очевидно, по мнению ВМС, экипаж должен штудировать вообще все картографические материалы предполагаемого маршрута.

USS San Francisco (SSN-711) относится к атомным подводным лодкам типа Los Angeles. Лодка уже почти 40 лет в строю и продолжает службу. На вооружении лодки 12 вертикальных шахт для запуска ракет и 4 торпедных аппарата.

Лодку именно этого типа обвиняли в торпедировании АПЛ «Курск» в 2000 году. Согласно одной из версий, АПЛ «Мемфис» в оборонительных целях торпедировала российскую АПЛ, что и привело к катастрофе .