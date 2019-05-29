Плюс все типы ракет: 20 СУ-35С пополнят ВКС РФ к концу 2020 года

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Сирийский опыт позволил успешно модернизировать истребители поколения 4++.

Авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, используя ближневосточный опыт летающих машин, за несколько лет смогло добиться значительного улучшения боевых характеристик истребителей. Теперь СУ-35С смогут применять ракеты всех классов – «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Такая универсализация делает самолёт поколения 4++ ещё более грозной силой, подавляющей противника в любой среде. Модернизация плюс оснащение всеми типами ракет, позволяет истребителям соответствовать современным вызовам.

Не так давно, эксперты из США с тревогой отмечали, что «сушка» является самым опасным российским истребителем, способный создавать тотальную угрозу не только в небе, но и для наземных целей противника.

Как рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, 20 таких СУ-35С пополнят подразделения ВКС РФ к концу 2020 года. На ближайшие годы установлено, что Минобороны закупит 90 истребителей СУ-35С, что соответствует планам перевооружения 4 авиационных полков и 2 авиационных эскадрилий.