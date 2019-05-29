MP5 пора на свалку: Эксперты рассказали почему культовый немецкий пистолет-пулемет безнадежно устарел

Сегодня, 08:07

Основные преимущества SIG MPX в с сравнении с классическим MP5 рассмотрели американские оружейники из портала TFB TV.

MP5 это легенда в мире пистолетов-пулеметов, культовое оружие, которое по известности лишь немногим уступает АК, но время не щадит никого. Хоть фанаты и продолжают утверждать, что у ПП есть ещё потенциал модернизации и он ещё прослужит долго, на деле этому оружию уже пора на покой. Преемником идей MP5 является SIG MPX - это оружие разработанное американским отделением швейцарской компании Sig на базе принципов примененных в семействе AR-15.

SIG MPX

Оружие по всем параметрам превосходит предшественника. Управление одинаково удобно для обеих рук – перезарядка идентична как у левшей, так и у правшей. MPX обладает затворной задержкой, что в купе с расширенной шахтой магазина сокращает перезарядку почти вдвое. Штатно в базовой комплектации пистолет-пулемет оснащается планками для крепления аксессуаров. Естественно, новое оружие обладает модульностью, присущей всем AR системам: можно легко сменить как ствол, так и элементы ресивера.

Все эти, на первый взгляд, несущественные изменения делают из обычно пистолета-пулемета универсальную платформу, которую можно гибко менять под изменчивые условиях современной войны, а также подстраивать индивидуально под каждого стрелка.

MP5A4

Конечно же, MP5 пока ещё не полностью бесполезна, к ней можно докупить множество аксессуаров, однако, потенциал модернизации уже практически исчерпан, в то время как MPX - система совсем новая, которую можно ещё достаточно долго поддерживать на должном уровне, тем более, учитывая что в его конструкцию заранее заложен высокий потенциал.