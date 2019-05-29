Украина планировала в 2014 году «вернуть» Крым

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Об отмененной операции 28 мая рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ.

Владимир Замана на брифинге в Киеве рассказал об остановленной в самый поседений момент операции. По его словам, в марте 2014 года самолеты и вертолеты с десантными подразделениями были остановлены у самой границы. Никаких документов, подтверждающих эти заявления, предоставлено не было. В десантных группах, кроме непосредственно украинских десантников, находились спецподразделения, основная цель операции – деблокирование украинских военных, которые остались в Крыму.

Не совсем понятно, о каком деблокировании могла идти речь, когда в марте вопросы с оставшимися украинскими частями были фактически решены. Шансы на успех этой операции, в случае если бы она не была остановлена, достаточно призрачны – десантные Ил-76 и вертолеты легко были бы засечены радарами, и либо принуждены к посадке, либо оперативно сбиты комплексами С-300 и С-400, которые уже были развернуты на территории полуострова. Даже если допустить, что десант был бы высажен, шансов прорвать оборону российской элиты, действовавшей в Крыму, также невелики, к тому же, в отличие от русских войск, бойцы ВСУ не обладали бы поддержкой тяжелой техники и были бы достаточно быстро сметены танками и БМП.

С большой долей вероятности, эта операция является выдумкой, не имеющей никакого отношения к реальности. На 2014 год успешно собрать десантные подразделения в единый кулак для ВСУ было почти невозможно.