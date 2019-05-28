Готовились стрелять по русским: На Украине рассказали, как почти «деоккупировали» Крым

Сегодня, 22:00

К полуострову направилась армия в полной боевой готовности.

Бывший начальник ВСУ, генерал-полковник Владимир Замана на брифинге в среду, 28 мая, поделился с присутствующими деталями операции, которую армия Украины собиралась провести в 2014 году. Замана рассказал, что личный состав был мобилизован для «деоккупации» Крыма 1 марта – спустя несколько дней после того, как над полуостровом подняли триколор.

Экс-глава Генштаба поведал, что армия в полной боеготовности была направлена к крымской границе, на стыке с материковой Украиной, но в тот же день, 1 марта, им был дан приказ вернуться на аэродромы базирования. Момент, когда наземная военная колона двигается в сторону Крыма с украинскими опознавательным знаками, запечатлён на видео пользователями YouTube. Кадры находятся в свободном доступе.

Разбудила украинских военных революция, которая происходила на полуострове. По данным СМИ, 1 марта военные РФ уже присутствовали на полуострове и взяли под свой контроль военные базы, которые армию из Украины и направили разблокировать. Исходя из слов генерал-полковника Заманы, личный состав знал о присутствии на полуострове российских граждан и военных (оно было обусловлено международным договором), поэтому можно сделать вывод, что украинские военные готовились стрелять по русским, чтобы выполнить приказ сверху. Сами армейцы рассказывали, что их жизни ничего не угрожало и они могли спокойно передвигаться по Крыму, что делает необоснованным введение ВСУ на территорию.