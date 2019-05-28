У противника нет шансов: Немецкий журналист Bild признал непобедимость армии России

Сегодня, 18:12

При этом, армию Турции – постоянного покупателя российского оружия – журналист посмел унизить.

Юлиан Рёпке опять блеснул знаниями в области тактики войны. Журналист известнейшего немецкого издания Bild и ярый русофоб сравнил армии России и Турции. Так, русских он признал обмундированными, непобедимыми и знающими своё дело военными. Журналист отметил, что Россия всегда доставляет в горячую точку всё, что поможет победить её войскам.

В отличие от Турции, которая, по словам Рёпке, снабжает своих вояк тем, что заведомо поможет им проиграть. Насколько серьёзно можно относиться к словам матёрого журналиста - вопрос простой. Разумеется, армия России не оставляет шансов противнику на поле боя, но где пропадала логика Юлиана, когда он сравнивал одну из лучших армий мира с Турцией – постоянным покупателем передовых военных разработок России и NATO, при этом неспособным произвести собственное оружие-аналог? Видимо, он намекает на коррупцию в турецком правительстве.

Кроме того, в словах журналиста можно найти заметный след «заказа». Примечательно, что «разоблачающие» посты появляются на странице сотрудника Bild с постоянной периодичностью в размере нескольких штук, словно по будильнику. Также Юлиан Рёпке завёл старую песню о присутствии кадровых российских военных на востоке Украины в рядах местных батальонов ополченцев. В данном случае, батальона «Восток», чей шеврон можно рассмотреть на форме военного на фото 2014 года. На плече у ополченца ПЗРК тоже якобы из России.

Слова немецкого журналиста, признавшего непобедимость армии России, можно пропустить мимо ушей и учитывая его давнюю нелюбовь к самой Турции. Категорично о своих политических предпочтениях в контексте правительства Эрдогана он не заявлял, однако именно Рёпке неоднократно становился источником дезинформации относительно планов Турции. Из последних громких заявление: ложь о том, что Турция отказалась от покупки российских комплексов С-400.

Ранее VistaNews сообщало о другом случае переобувания в прыжке от Юлиана Рёпке. В начале мая журналист очень неудачно пошутил о нацистах в украинской армии, а затем так же неудачно оправдался за шутку из «Гестапо».