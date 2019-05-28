Чьи «яйца» круче? Американский MQ-9 «Reaper» и российский С-70 «Охотник» поборются за превосходство в небе

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Несмотря на просочившиеся в сеть фото нового российского ударного беспилотника - разработку хранят в секрете до выставки «Армия-2019».

Сегодня пальму первенства держит США в разработке и использовании ударных БПЛА. С 1998 года американские войска использовали их для нанесения точечных ударов в Афганистане и Ираке. Успешное применение первого ударного беспилотника MQ-1 Predator, что переводится как «Хищник» - подтолкнуло к разработке принципиально новых видов летательных аппаратов такого класса. Так появился MQ-9 «Reaper» (Жнец).

Однако Россия не хочет оставаться позади в этой отрасли, и с 2012 года, по заказу министерства обороны ведётся разработка собственного ударного беспилотника. И вот спустя 7 лет испытаний и тестов - в июне этого года будет продемонстрирован С-70 «Охотник». Теперь Американский MQ-9 «Reaper» и российский С-70 «Охотник» поборются за превосходство в небе, каждый имея перед собой равного соперника.

Об «Охотнике» известно мало, однако можно предположить, что превосходство будет на его стороне, хотя бы потому, что он будет соответствовать 5-поколению самолётов. А это уже серьёзная заявка на победу. Соответственно, вооружение российского БПЛА будет скрыто под фюзеляжем, что уменьшает заметность аппарата, чем не может похвастаться американский «Жнец». Также российский «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», что также прибавляет ему малозаметности. Как отмечается российскими экспертами, отечественный беспилотник будет работать не только в одиночку, но и совместно в группе новейших Су-57.

Такие возможности уже превосходят американского «Жнеца» который выполнен по стандартной компоновке, несёт несколько ракет, в зависимости от задания, который вряд ли смогут спасти от ракеты воздух-воздух. Чего нельзя сказать об «Охотнике». Предположительно, он может выполнять функции как разведывательного, так и ударного аппарата, в том числе работать по воздушным, наземным и надводным целям одновременно. Из этого можно сделать предварительный вывод, чьи «яйца» окажутся круче. Выставка «Армия-2019» покажет его в действии на показательных выступлениях вовремя «авиационного удара по наступающему противнику».