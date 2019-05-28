«Идеальное оружие войны»: Американцы влюбились в Сайгу-12 после демонстрации её возможностей

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Автор YouTube-канала Gunscom с сожалением отметил, что из-за санкций против России Сайга-12 более не поставляется в США.

Россия является одним из крупнейших поставщиков оружия в мире. И это не только потому, что после распада СССР в РФ остались огромнейшие оружейные запасы, которые просто стали невостребованными. В разные времена российское оружие всегда было в почёте, поскольку все в мире знали – оно надёжно и эффективно.

Одним из легендарных образцов стал Автомат Калашников АК-47, который является своего рода символом России. Из-за него, самого популярного автомата в мире, очень активно продаются и все его производные, одним из которых считают карабин Сайга-12.

Именно его накануне выделил в своём обзоре популярный YouTube-блог Gunscom. После демонстрации его возможностей американцы просто таки влюбились в русский карабин. Блогер отметил, что Сайга в настоящее время не экспортируется Россией в США по причине санкций, введённых ещё Бараком Обамой. Из-за этого достать такое оружие американцам будет непросто.

В качестве образца эксперт продемонстрировал модернизированную Сайгу, которую он купил в одном из магазинов Оклахомы. Версия отличается от «кастомной» облегчённым складным прикладом, планками для навесов, наличием дополнительной рукоятки, которая легко трансформируется в сошку для стрельбы лёжа. Также в американизированной Сайге-12 выделяется полупрозрачный барабан, который позволяет видеть, сколько осталось патронов в магазине.

Блогер испытал российский карабин, стреляя по мишеням из положения стоя и лёжа. В обоих случаях Сайга-12 зарекомендовала себя отлично. Сам процесс стрельбы из неё эксперт назвал «забавным». При этом он также выделил недостаток – газоотводную систему, которую, впрочем, можно также отрегулировать.

В комментариях подписчики принялись расписываться в комплиментах российскому оружию. «Идеальное оружие войны», - пишет один из них. Пользователи описывают демонстрацию возможностей Сайги-12 как «фантастика» и сравнивают с карабином «Вепрь». Зрители из других стран также высказывают желание купить российский карабин и интересуются, возможно ли это в условиях антироссийских санкций.