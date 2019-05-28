Покажем Кузькину мать: Россия ответит на подготовку НАТО к возможной войне

Сегодня, 14:12

Засланные казачки с Запада изучают обстановку в РФ для стратегических целей, считает военный эксперт.

Военный эксперт и журналист Юрий Коротченко в рамках передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал о том, что НАТО якобы подтягивает войска к границам Российской Федерации. По его словам, это делается для того, чтобы в будущем напасть на страну, так как в Латвии, Литве и Эстонии уже слишком много военного контингента. В это время Россия не поступает так, как НАТО.

При этом эксперт уверен, что западные шпионы непременно посещают города РФ для разведки будущего театра военных действий. Стоит отметить, что США заключило множество военных контрактов от 24 мая на покупку самолетов и оружия для оборонной промышленности, что числится на сайте Министерства безопасности США.

Впрочем, утверждать что-то наверняка достаточно сложно. В любом случае Россия ответит на подготовку НАТО к возможной войне, если она станет действительно очевидной и тогда уж «покажем Кузькину мать», как говорил товарищ Хрущев. Но сейчас разжигать панику или же неприязнь со стороны государств Европы бессмысленно, так как США действительно пытается повысить количество войск на границе, но допустимых норм пока не превышает.