Оружие будущего? В США показали «перспективную» винтовку для эры «Звездных Войн»

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Безгильзовую электрическую винтовку продемонстрировали на SHOT show 2019.

Каждый год в мире пытаются найти новые решения для пехотного оружия. С оригинальным и весьма визионерским видением личного оружия выступила американская компания FD Munitions. Их новая винтовка не имеет ни затвора, ни классического магазина, ни даже ударника, а в стволе 5 каналов для пуль. Винтовка питается из безгильзовых «кассет» по 5 зарядов, которые инициируются с помощью электричества. Новая схема позволяет быстро перезаряжать оружие и стрелять с невероятно высокой кучностью, используя режим «залпового» огня по 5 выстрелов одновременно.

FDM L5 и её боезапас

Винтовка также предусматривает классическое ведение огня ов одиночном или автоматическом режиме. При этом «магазин» можно в теории увеличивать как угодно стрелку – «кассеты» свободно сцепляются друг с другом, позволяя стрелку самому выбирать величину боезапаса. Визуально новое оружие больше напоминает бластеры из звездных войн, нежели современные винтовки. При этом ничего кардинально нового не применяется – электрическое воспламенение уже использовалось в некоторых серийных спортивных винтовках, эксперименты с безгильзовым питанием также активно проводились в 80-ые. Правда, эта винтовка не совсем безигльзовая – после выстрела все равно остается кассета, которую, вероятно, по задумке конструкторов, можно убрать в подсумок и переснарядить уже после на заводе.

Вероятный вдохновитель конструкции - «митральеза»

Не смотря на футуристичный дизайн, фактически ничего нового в конструкции винтовки нет. С небольшой условностью можно даже сказать, что перед нами - современный аналог «митральезы» - многоствольной пушки из второй половины 19-го века, которая в некоторых случая также стреляла посредством использования своеобразных «кассет». Особенность FDM L5 именно в реализации этой системы в виде ручного оружия и возможности выбора размера «кассеты».

Вероятно, эта система в нынешнем виде так никогда и не поступит на вооружение, оставшись лишь экспериментом, однако, вполне возможно, оружие будущего будет разрабатываться именно на базе подобной схемы.