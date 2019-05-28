Первые фото пакистанского конкурента Су-57 и F-22 появились в сети

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Если фотографии достоверны, JF-17 Block 3 скоро может поступить на вооружение.

Предполагаемый облик JF-17 Block 3

Буквально несколько дней назад на англоязычных военных форумах (прежде всего на China Defence Forum, посвященном обозрению Вооруженных сил КНР) появилась фотография, заявленная, как первое фото перспективного истребителя 5-го поколения JF-17 Block 3. Это совместная китайско-пакистанская разработка, позиционирующаяся как мощный ответ американским F-22 и F-35, а также российскому Су-57.

Сама фотография, при этом, вызвала неоднозначную реакцию в сети – качество снимка крайне невысоко, а силуэт самолета размыт. Многие пользователи, в связи с этим, поспешили сделать заключение о фековости фотографии. Однако, можно заметить схожесть воздухозаборников с изображениями концепта нового самолета, при этом остекление кабины явно другое, тем не менее, это может быть техническое упрощение, которое было внесено в конструкцию ради оптимизации.

Фото утекшее в сеть

Само появление этого изображения - тревожный знак для Индии. Как известно, сейчас в Индии нет своего самолета 5-го поколения, а из российской программы по разработке Су-57 индийцы вышли. В итоге им потребуется значительное количество времени для разработки собственной конструкции. Если Дели срочно не предпримет ничего для исправления ситуации, есть вероятность, что противопоставить пакистанскому самолету будет попросту нечего.

JF-17 block 3 - это совместные Китайско-Пакистанский самолет который относят либо к пятому поколению, либо к поколению 4++. Вопросы вызывают не столько свехманевренность и скоростные характеристики, сколько незаметность. В Китае как и Пакистане не велись активные разработки технологий малозаметности, поэтому, в этом аспекте самолет может оказаться не соответствующим заявлениям разработчиков.

JF-17 это легкий высокоманевренный истребитель, который находится на вооружении армии Пакистана в количестве приблизительно 61 штуки. Одним из его достоинств является легкость модернизации, самолеты Block 1 можно модернизировать до Block 2 и потенциально до Block 3. Это означает, что в экстренном случае на вооружении Пакистана может оказаться до 60 истребителей пятого поколения, что нарушит баланс в регионе и поставит ВВС Пакистана в доминирующее положение.