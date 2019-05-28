Армия США объявила о закупке российских боеприпасов

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Пентагону срочно понадобились патроны к Автоматам Калашникова и прочему советскому оружию.

На сайте закупок для армии США 23 мая появилась заявка на боеприпасы к советскому и российскому оружию. Номенклатура заказанного весьма разнообразна – от патронов для ТТ и ПМ до боеприпасов для пулеметов ЯКБ, которые являются штатным вооружением ударных вертолетов. Победитель тендера получит бессрочное соглашение без ограничений на количество поставок.

Ранее подобные запросы Пентагона выполняла российская промышленность, сейчас же из-за санкций воспользоваться её услугами невозможно, а делать столь крупные поставки через посредников и подставных лиц невыгодно. В нынешнем тендере смогу принять участие лишь поставщики, имеющие регистрацию в соответствующих органах США. При все при этом, США оставляют за собой право отклонять любую заявку без объяснения причин.

Реальная причина тендера - низкое качество продукции, производимой другими странами для российских оружейных систем. Патроны нероссийского производства значительно уступают в качестве и зачастую могут приводить к поломкам оружия.

Причины столь срочной закупки могут быть различны. Наиболее вероятен Украинский след – ВСУ сейчас на «голодном пайке» - боеприпасы подходят к концу, а собственного патронного производства налажено не было. В итоге, поскольку денег у ВСУ фактически нет, патроны, вероятно, будут закуплены США.

При этом, очевидно, что эти закупки также отправятся и другим союзникам Пентагона. Не стоит упускать и факт того, что спецназ США учится воевать с использованием оружия вероятного противника.

Ростех поставил условия продолжения сотрудничества с США в виде полного снятия санкций. Очевидно, что потеря России как поставщика оружия существенна – до введения санкций ежегодный оборот с США и Канадой составлял более 200 тысяч единиц огнестрельного оружия различного назначения.