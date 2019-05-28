Тимати показал Шойгу очередной хлам под брендом «Армия России»

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Под брендом российской армии все чаще появлятся странные и некачественные вещи.

Не совсем обычный модный показ прошел 27 мая в Национальном центре управления обороной. На мероприятии, рэпер Тимати представил главе Минобороны Сергею Шойгу новую коллекцию милитари-одежды совместной разработки брендов «Black Star» и «Армия России». Для многих эта новость ознаменовала окончательный отрыв «Армия России» от реальной армии и уход бренда в слепую погоню за хайпом, трендами и прибылью.

Напомним, что бренд «Армия России» появился и стал популярен после событий 2014 года на фоне невероятного подъема патриотических настроений. Сейчас он очень популярен, так как многие думают, что в магазинах продается настоящая армейская одежда и снаряжение. Однако, реальность такова, что вещи существенно уступают в качестве армейским, а некоторые так и вовсе имеют больше отношения не к российской, а американской армии.

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В сети уже достаточно много отзывов на этот бренд, многие пользователи отмечают низкое качество изделий и случаи перебрендирования: когда на дешевую вещь какого-либо бренда наклеивают логотип «Армии России» и продают это втридорога. Доверие к бренду, ввиду действий реальной армии, настолько высоко, что некоторые магазины самостоятельно наносят символику на продукцию для увеличения продаж.

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Интересно то, что бренд рэпера Тимати «Black Star» также замечен в выпуске не самого качественного мерчендайза – например, в марте были выпущены наушники «Click and Play», которые оказались просто китайскими наушниками с нанесенными логотипами бренда рэпера. Естественно, с многократно увеличенной ценой.

Что будет выпускать коллабарация этих двух брендов - достаточно легко представить. С большой долей вероятности в итоге «новая коллекция» будет ребрендированной версией какого-нибудь западного милитари-бренда.