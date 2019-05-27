Трепещи, Запад! Ударный беспилотник «Охотник» продемонстрирует свои возможности на «Армии-2019»

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Несмотря на предъявленные претензии от США об «украденной» разработке, новый беспилотник будет оценен по достоинству.

Стало известно, что ударный беспилотник «Охотник» впервые продемонстрирует свои возможности на «Армии-2019». Об этом событии сообщила в пресс-служба Минобороны. В сообщении указывалось, что беспилотник будет показан на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Сведения о разработке данной модели появились в 2012 году и только сейчас он может продемонстрировать свои умения. Известно, что контрольный заезд по взлетной полосе уже был совершен и теперь возможности «Охотника» могут быть раскрыты в полной мере, так что «трепещи», Запад!

Впрочем, производство «Охотника» было не таким уж и безоблачным. Известно, что в США считают, что при разработке данной модели использовались технологии американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel - он попал в распоряжение иранцев, с которыми Россия «дружит» и им не составило труда извлечь выгоду из этого мероприятия. Возможно, американские СМИ пытаются оклеветать российских производителей оружия, а, возможно, разработка была действительно использована. Но это знают только фигуранты дела и рассуждать на эту тему просто нет смысла.

Французы же, наоборот, высоко оценили данную модель беспилотника и отметили, что это может быть прорывом в военной индустрии, что достаточно удивительно слышать от западных партнеров. Значит, разработка действительно качественная и может конкурировать с другими моделями на равных.