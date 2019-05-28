«Печенег» vs РПК-16. Стоит ли Росгвардии избавляться от старых пулемётов?

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До конца этого года на вооружение войск и спецназа Росгвардии поступит новый пулемёт РПК-16.

Новый пехотный пулемёт РПК-16 должен заменить собой старый пулемёт ПКП «Печенег», который эксплуатируется российской армией и спецслужбами. «Печенгу» уже 20 лет, он успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, но у военных возникла необходимость менять его на что-то новое.

Но стоит ли менять старый и надёжный пулемёт на новый?

Новый пулемёт, предлагаемый военным формированиям России РПК-16, разработан на основе схемы нового же автомата концерна «Калашников» АК-12. Калибр РПК-16 стандартный 5,45х39 мм, а для пулемёта разработаны дисковые магазины ёмкостью в 96 патронов, вдобавок к стандартным коробчатым магазинам на 30 и 45 патронов. Также РПК-16 способен использовать для стрельбы ленты ёмкостью в 100 патронов.

ПКП «Печенег» способен использовать лишь питание патронными лентами и при этом радикально отличается от РПК-16 по габаритам. «Печенег» больше весит. ПКП больше РПК-16 по длине ствола и пулемёта, в целом, а магазин-лента, рассчитанный на 100 патронов затрудняет использование этого пулемёта в любом положении, кроме «лёжа» из-за своего веса и габаритов.

В то же самое время к очевидным достоинствам РПК-16 можно отнести компактность, достигаемую за счёт замены стандартного ствола на укороченный и складного приклада. Одна из модификаций РПК-16, которую в состоянии провести рядовой солдат в полевых условиях, позволяет превратить данный пулемёт в «штурмовой автомат» с дисковым магазином, подобно зарубежным аналогам М249 и FN Minimi.

Помимо прочего стоит отметить, что на РПК-16 можно установить прибор ночного видения и глушитель, что позволяет использовать данное оружие не только как пехотный пулемёт или штурмовой автомат, но и как пулемёт для диверсионно-разведывательных групп спецназа.

Подводя итог, можно сказать, что у обоих пулемётов есть свои неоспоримые плюсы. ПКП «Печенег» обладает более мощным магазином и надёжнее, в силу простоты конструкции. В то же самое время РПК-16 гораздо удобнее использовать во время действий в городской застройке, а возможность его модернизации в штурмовой автомат позволяет значительно повысить мобильность данного вида оружия.

За счёт данных возможностей для модификации РПК-16 оказывается востребованее для Росгвардии, чем ПКП «Печенег». Последний, в свою очередь, задержится в армии на чуть дольше время, в силу своей мощности и простоты.