Белоруссия сменяет братьев: Почему спецназ «Альфа» не рады видеть в Минске?

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В сети распространяются слухи о сотрудничестве спецназов Белоруссии и Польши.

На фоне затяжного кризиса в российско-белорусских отношениях заметно сократилось количество совместных учений, проводимых белорусскими и российскими военными. При этом многие эксперты уверены, что новых союзников Белоруссия нашла себе на западе.

В марте этого года состоялся визит делегации министерства обороны Белоруссии в Варшаву, где белорусские военные обсудили с польскими коллегами перспективы военного сотрудничества. После этого события многие аналитики заговорили о том, что Белоруссия сменяет братьев – русских на поляков.

Действительно, в последнее время Лукашенко взял курс на выстраивание западнославянской идентичности Белоруссии, в противовес «восточнославянской» России. В риторике белорусских политиков всё чаще и чаще появляются националистические нотки об «оккупации Белоруссии Российской империей и СССР», а связанные, по слухам, с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем гуманитарные организации активно занимаются переводом белорусского языка на латинскую графику, консультируясь с польскими и чешскими лингвистами.

Однако, какое отношение это имеет к делам спецназа? Почему спецназ «Альфа» не рады видеть в Москве?

Многие эксперты полагают, что после первого визита белорусских военных в Варшаву, между военно-разведывательными ведомствами двух славянских стран – Польши и Белоруссии – начались активные консультации по вопросам совместного сотрудничества. Польша является членом НАТО, поэтому любое ведение разведывательной деятельности поляками на территории России будет однозначно пресекаться ФСБ России. Тут-то полякам и может понадобиться дружба с Минском.

С 2016 года белорусские спецназовцы имеют право вести «контртеррористические» операции на территории России. Официально данное соглашение оформлено как союзническое между Россией и Белоруссией, однако, как показывает исторический опыт, любые межгосударственные обязательства легко нарушаются одной из двух сторон в личных целях. В 1941 году гитлеровская Германия напала на СССР, нарушив Договор о дружбе и ненападении между СССР и Германией, известный как «Пакт Молотова-Риббентропа».

Возможно, что именно по этой причине, белорусские власти не хотят проводить на территории Белоруссии совместные учения с спецназом ФСБ «Альфа» или Силами специальных операций России, так как во время этих учений могут быть рассекречены связи Польши и Белоруссии.

Нельзя исключать и того, что белорусские власти уже убедили Варшаву в том, что Белоруссия выступит в роли «Щита Европы», защищающего ЕС от угрозы со стороны России. Во всяком случае, именно такой видели историческую миссию белорусского народа и государства авторы книги «Белорусы: нация пограничья», которая была выпущена белорусскими историками ещё в 2005 году в Европейском гуманитарном университете. Теперь эти идеи начинают медленно, но верно давать свои плоды.