Бесшумный друг спецназа: Надёжность «калаша» делают ничтожными недостатки ОЦ-14 «Гроза»

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«Грозу», созданного на базе АКС-74У, называют самым необычным российским автоматом.

Штурмовой стрелково-гранатомётный комплекс ОЦ-14 «Гроза» создавался для подразделений спецназа, внутренних войск и МВД. Перед конструкторами стояла задача оснастить стрелковое оружие гранатомётом без потери баланса, что создавало серьёзные помехи в точности стрельбы.

Своё боевое крещение «Гроза» прошла в условиях Первой чеченской и сразу же отлично себя зарекомендовала в условиях ближнего городского боя. Автоматика оружия не отличается от легендарного АКС-74У, ранее стоявшего на вооружении в десантных войсках.

Важным аспектом ОЦ-14 стала компоновка по схеме «булл-пап» и модульное строение, позволяющее менять конфигурацию в зависимости от рода задачи. «Грозу» можно легко видоизменить под штурмовой автомат, стрелково-гранатомётный комплекс, автомат с глушителем и снайперским прицелом или автомат армейского спецназа.

Бойцы быстро оценили все преимущества нового оружия отметив небольшую массу и компактность, поражающее и останавливающее действие пули, точность и бронебойность заряда против целей в укрытиях или бронежилетах, а также небольшой подскок и отдачу при стрельбе за счёт компоновки «булл-пап».

Кроме этого, спецназ с обретением ОЦ-14, стал действовать парами – снайпер и прикрытие. Пока первый ведёт огонь, второй противостоит противнику автоматными очередями или выстрелами из гранатомёта. Такая стратегия позволила добиться эффективности в выполнении боевых задач.

«Грозу» часто называют «бесшумный друг спецназа» из-за глушителя в некоторых модификациях, которые делают автомат в незаменимым для диверсий, ночных вылазок в тыл врага и других секретных операций. В полной тишине щелчок от выстрела с глушителем можно услышать за 15-20 метров, но в условиях городского боя, шансов обнаружить бойца с ОЦ-14 практически нет.

Мечтающие об «идеальном» оружии, нередко пеняют «Грозе» на некоторые недостатки. Действительно, определённые проблемы стрелку доставляют пороховые газы, попадающие в лицо, опять-таки, в силу компоновки «булл-пап» и неудобство смены магазина по той же причине. Высказываются претензии к смещённому назад центру тяжести у моделей без подствольного гранатомёта.

В копилку перфекционистов идёт также единое спусковое устройство для ведения огня очередями и гранатами, переключение которого «крадёт» время у бойца. Но, по уверению многих специалистов, эти недостатки кажутся ничтожными перед традиционной надёжностью «калаша» послужившим блестящим прототипом для «Грозы».