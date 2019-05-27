Сайга SR-1 доступна каждому: Хайтек поступил в продажу для спортсменов

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Карабин со сбалансированной автоматикой теперь можно свободно приобрести.

Главная проблема современного огнестрельного оружия – отдача. Она мешает стрелять очередями и просто сериями выстрелов, подбрасывая каждый раз ствол слегка вверх. Ещё в Советском Союзе принимались попытки решить эту проблему, тогда была разработана схема сбалансированной автоматики, когда на встречу импульсу отдачи противопоставляется балансир, который своим импульсом убирает тот самый мешающий «подброс». Однако, такая схема сложна, и в серию автоматы с этой системой так и не пошли.

В современной России такой автомат также разрабатывался, не считая АЕК-971, который в итоге был принят на вооружение для сил специального назначения, в РФ в разработке был автомат АК-107, который являлся АК-74М с добавлением нового механизма балансировки. Когда стало понятно, что автомат не поступит на вооружение, на его основе был разработан карабин Сайга-107, который в итоге превратился в спортивную Сайгу SR-1.

SR-1 - это спортивная винтовка, разработанная под патрон .223 rem для соревнований по практической стрельбе. Оружие сочетает в себе лучшее от всех оружейных систем – затворная задержка и калибр AR-15, надежность АК и наработки по сбалансированной автоматике. К тому же винтовка совместима со многими элементами обвеса, производимых как для АК, так и для AR систем. SR-1 питается из всей линейки магазинов, совместимых с AR-15.

Это новое оружие для спортсменов, и пока в конструкции ещё есть детские болезни, которые активно устраняются. Уже сейчас винтовку можно купить по цене около 120 тысяч рублей и насладиться настоящим хайтеком оружейного мира.