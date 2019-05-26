Слонобой идёт в бой! Новая противотанковая винтовка - стоит ли её брать настоящему охотнику?

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Российские охотники получили возможность купить настоящую противотанковую винтовку.

У многих в голове в РФ - строжайшие законы касательно оружия, однако, покопавшись, можно выяснить, что на деле российским охотникам позволено невероятно многое. Новое оружие, вошедшее в список «охотничьего», поражает воображение – это гражданская вариация крупнокалиберной винтовки КСВК Корд, мощи которой хватает для подбития легких танков и бронетехники.

Конечно же, это не совсем винтовка для охоты, естественно, медведя или лося из неё подстрелить можно одним патроном, однако, основное её назначение – высокоточная стрельба на дальние дистанции. В России многие оформляют охотничий билет не ради непосредственно охоты, а ради стрельбы и возможности попрактиковаться в точности на дальних дистанциях. КСВК прекрасно позволяет это. Пока что винтовка не находится в серии и только готовится к выпуску. Вероятно, количество выпущенных образцов не будет слишком большим, стоимость подобных комплексов высока. Сейчас продана лишь одна такая винтовка за полтора миллиона рублей, серийные образцы ориентировочно будут стоить в пределах трехсот тысяч рублей. Патроны тоже не будут дешевым удовольствием – спортивно-охотничий боеприпас 12,7 стоит около трехсот рублей за штуку, что накладно для практических стрелков, порою жгущих патроны сотнями на стрельбище.

Однако, любителей подобной стрельбы вероятно, не остановят ни цена, ни гигантская отдача оружия, ни дороговизна патронов. За возможность пострелять на полтора-два километра многие готовы заплатить и больше. Таким людям определенно понравится данная винтовка. Взяв этот слонобой можно смело идти в бой!