Армия США истребляет саму себя

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Опрос о влиянии армейской службы провели среди военнослужащих.

Как известно армия США славится не самыми гуманными методами ведения войны, но в глазах общественности это современная и крайне мотивированная армия, которая обеспечивает своим военнослужащим безоблачное будущее, и заботится о тех кто пострадал в ходе службы. Опрос, проведенный недавно, однако, показал, что все далеко не так безоблачно. Многие комментарии раскрывают глаза на истинное положение военнослужащих в американской армии.

Отзывы относятся к самым разным периодам военных компаний США, самые ранние – это Вьетнам, где до сих пор упоминается пагубное влияние агента «орандж» которым опыляли джунгли, и который оказался смертельно опасен не только для мирного населения Вьетнама, до сих пор расхлебывающего последствия «гуманитарных бомбардировок», но и для самих военнослужащих, которые в большом количестве стали калеками в результате воздействия токсина. Среди сообщений пользователей встречаются записи о родственниках, которые совершили самоубийство после этой войны. И их количество поражает. Как известно, Вьетнам вообще был тяжелым испытанием для Америки, суицид и посттравматический синдром долго преследовали всех прошедших тот ад.

Но Ирак и другие операции не стали чем-то другим: кто-то вспоминает о зверски убитых и расстрелянных детях, кто-то заливает горе алкоголем. Но примечательно не это, больше всего обращают на себя внимание отзывы, где говорится о том, как после прохождения службы армии становится на тебя плевать. Сразу исчезают бесплатные психологи, медицинское обслуживание оказывается уже не на таком уровне. Армия выбрасывает людей как израсходованный материал.