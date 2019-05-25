Cтрашнее любой артиллерии: В США ужаснулись от того, как Китай «прокачал» российские «Тигры»

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Рой начинённых взрывчаткой дронов-камикадзе из бронированного внедорожника устроит кошмар любому, кто встанет на пути китаизированным «Тиграм» на поле боя, считают американские военные эксперты.

Беспилотные технологии в последние годы всё больше проникают в жизнь современного общества, не может остаться в стороне и военная сфера. Как известно, Россия в мировой оборонной промышленности находится на передовых позициях, но в плане высоких технологий пока уступает всё тем же США, Китаю и Японии. И здесь на выручку может прийти ближайший союзник Москвы, который имеет большой опыт работы над советскими и российскими разработками.

Так, недавно стало известно, что в КНР презентовали свою лицензионную версию российского внедорожника ГАЗ «Тигр» под названием YJ2080. По большей части модернизация коснулась технологического блока броневика, что сильно увеличило его боевой потенциал. В частности, американские военные эксперты портала Popular Mechanics ужаснулись от того, как Китай «прокачал» российские «Тигры».

В одном из популярнейших научно-технологических изданий США обратили внимание на всё те же беспилотные технологии, которые интегрировали в разработку Горьковского автозавода. Китаизированный «Тигр» YJ2080 оснащен двенадцатью пневматическими пусковыми турелями на крыше, которые позволяют одновременно запустить целый «рой» беспилотников-камикадзе. Четыре дрона SULA30 позволяют передавать изображение с поля боя в реальном времени дружественным силам. Остальные восемь пусковых труб заполнены дронами SULA89. Каждый из них несёт на себе по 2 килограмма взрывчатки и развивают скорость до 180 километров в час. Помимо прочего, YJ2080, как и российская версия, оснащён крупнокалиберным пулемётом и противотанковыми ракетами.

Таким образом, китаизированный «Тигр» может устроить кошмар любому, кто встанет на его пути на поле боя. Заряда в БПЛА достаточно, чтобы уничтожить легкобронированную цель, укрепления противника, а также группу солдат в укрытии. Дроны могут подниматься на высоту, чтобы изучить обстановку и выбрать наиболее привлекательную мишень для удара. Подобная машина страшнее любой артиллерии, утверждают эксперты, поскольку может корректировать задачи непосредственно на месте и более точно наносить удары по вражеским позициям, не дожидаясь указаний корректировщика. Появятся ли наработки китайских инженеров в российских «Тиграх», пока не известно.