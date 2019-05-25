Он всё-таки не мультик: В воздух поднялся российский тяжёлый беспилотник С-70 «Охота»

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Разработка держится в строжайшей секретности.

СМИ сообщили, что тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух на территории Новосибирского авиазавода. По данным инсайдеров, С-70 «Охотник» пока не совершал полноценный полёт, скорее, это был тест аэродинамики, исправности бортового компьютера и управляемости машины.

В начале года в Сеть уже попадали фото российского тяжёлого БПЛА с того ж авиазавода во время испытаний по разгону на взлётно-посадочной полосе. Многие посчитали кадры нарисованными на компьютере для создания ажиотажа вокруг отрасли, но теперь подтвердилось, что С-70 всё-таки не мультик. Как тогда, так и сейчас официальные представители авиаконструкторского завода никак не комментируют строительство «Охотника».

Впрочем, в открытом доступе уже есть достаточно информации о С-70. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с применением технологии сниженной радиолокационной заметности. Масса аппарата достигает почти 20 тонн, а максимальная расчётная скорость составляет 1000км/ч.

Судя по маркировке на «Охотнике», он будет пилотироваться с борта новейшего Су-57 и служить для разведывательных целей. Но не все уверены в успешности задумки. Кризис и санкции существенно усложнили работу конструкторам, ограниченным в финансировании и доступе к западным технологиям. Однако у самих инженеров на С-70 большие планы.