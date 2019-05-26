Спецназом тестирована! В России начали выпускать винтовку «Винторез» для охотников

Сегодня, 00:00

Знаменитое оружие спецназа теперь может купить каждый.

Винторез – это настоящий символ российских войск специального назначения. Это оружие знаменито по всему миру. Теперь российская промышленность наладила производство охотничей версии этого оружия. Русские охотники получили шанс стать обладателями самого узнаваемого и эффективного оружия.

Естественно, гражданский «Винторез» несколько отличается от своего боевого прототипа, в первую очередь глушитель на нем не до конца функционален – он лишь слегка приглушает звук и сокращает дульную вспышку. Согласно действующему законодательству применение глушителей на гражданском рынке не допускается. Вторым существенным отличием является отсутствие режима автоматического огня, это так же является следствием действующих законов. Калибр, используемый винтовкой может быть разным – как и «родные» 9х39, так и более дешевый и распространенный 7,62х39 или вовсе весьма экзотический .366 ТКМ.

Для приобретения «Винтореза» под первые два калибра требуется лицензия на нарезное оружие – то есть нужно владеть и пользоваться гладкоствольным оружием не менее 5-ти лет. Винторез под .366 требует обычную гладкоствольную лицензию, которую обычный гражданин может оформить без особых проблем.

Сейчас рыночная стоимость гражданской винтовки около 150 тысяч рублей, цена может колебаться в зависимости от калибра и исполнения. Основным производителем сейчас является завод Молот-Армз, который уже неоднократно отметился своими необычными спортивными и охотничьими образцами оружия для гражданского рынка и славится своей надежностью.